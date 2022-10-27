«أدنوك» للتوزيع تبرم اتفاقيات قروض بقيمة 2.25 مليار دولار

وافق مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية العملاقة (أدنوك) على اتفاقيات قروض تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.25 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

أكبر مشغل لمحطات التزود بالوقود

قالت أدنوك للتوزيع، أكبر مشغل لمحطات التزود بالوقود في الإمارات، إنَّها ستستخدم هذه القروض في إعادة تمويل ديون قائمة أو لأغراض عامة للشركة، بحسب بيان اليوم الخميس.

في سبتمبر الماضي، أعلنت أدنوك للتوزيع المدرجة في سوق أبوظبي عن موافقة مجلس إداراتها على دفع أرباح مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام الحالي بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم).

وتعد هذه التوزيعات أول دفعة من توزيعات أرباح عام 2022، والتي من المتوقَّع ألا تقل قيمتها عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وفقاً لسياسة الشركة لتوزيعات الأرباح، ويتوقَّع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات أرباح عام 2022 في شهر أبريل المقبل.

تسهيلات ائتمانية

وشملت اتفاقيات القروض الجديدة تسهيلات ائتمانية غير مضمونة تبرمها الشركة مع بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى لم تسمّها، إذ تحصل بموجبها “أدنوك للتوزيع” على قرض مقوم بالدولار بأجل محدد بقيمة 375 مليون دولار، بالإضافة إلى تسهيل بأجل محدد يزيد قليلاً عن 4.13 مليار درهم من بنك أبوظبي الأول وبنوك أخرى.

وستحصل “أدنوك للتوزيع” على قروض متجددة غير مضمونة من الشركة الأم “بترول أبوظبي الوطنية” بقيمة 375 مليون دولار، وقرض آخر بقيمة 1.4 مليار درهم.

ذكرت الشركة في البيان أنَّ إتمام عمليات التمويل بموجب اتفاقية التسهيلات بأجل محدد واتفاقية التسهيلات المتجددة سيخضع لاستيفاء الشروط اللازمة.

الاستحواذ على توتال إنرجيز

في نهاية يونيو الماضي، أبرمت أدنوك للتوزيع اتفاقية للاستحواذ على 50% من أنشطة “توتال إنرجيز مصر”، في صفقةٍ قد تصل قيمتها إلى 203.3 مليون دولار، وتشمل أنشطة محطات بيع الوقود بالتجزئة والجملة ووقود الطائرات في مصر.

الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، بدر سعيد اللمكي، قال حينها إنَّ تمويل الصفقة سيكون عبر موارد الشركة الذاتية.