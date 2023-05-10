«أدنوك» تُخطط لطرح 15% من أسهمها للإمداد والخدمات

أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية ” أدنوك ” أنها ستطرح 15% من أسهمها للإمداد والخدمات، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ومن المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 16 مايو 2023 من المتوقع السماح بالإدراج على سوق أبوظبي المالية في أوليونيو 2023.

وستبدأ الشركة في تلقي الطلبات الخاصة بالمستثمرين في الـ16 من مايو، لكن سيتم تحديد السعر النهائي في الـ25 من مايو، وبذلك فإنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في أسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية مطلع يونيو القادم.

وأعلنت أدنوك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نيتها طرح حصة أقلية من أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وجاء نص التغريدة كما يلي: “يسرنا الإعلان عن نيتنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة وذراع الشحن والخدمات اللوجستية لمجموعة أدنوك”.