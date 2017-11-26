أدنوك تنفذ أكبر طرح منذ 10 سنوات ببورصة أبو ظبي

خالد بدر الدين: تعتزم شركة أبوظبى الوطنية للبترول Adnoc طرح 1.5 إلى 2.5 مليار سهم فى وحدة توزيع وبيع الوقود التابعة لها للبيع خلال الشهر القادم، فى اكتتاب عام فى بورصة أبوظبى لجمع حوالى مليارى دولار فى أكبر طرح بالإمارات…

خالد بدر الدين:

تعتزم شركة أبوظبى الوطنية للبترول Adnoc طرح 1.5 إلى 2.5 مليار سهم فى وحدة توزيع وبيع الوقود التابعة لها للبيع خلال الشهر القادم، فى اكتتاب عام فى بورصة أبوظبى لجمع حوالى مليارى دولار فى أكبر طرح بالإمارات العربية المتحدة منذ 10 سنوات.

وذكرت وكالة بلومبرج إن سعر السهم فى الوحدة حددته شركة Adnoc من 2.35 درهم إماراتى ( 0.64 دولار) إلى 2.95 درهم وهذا يعنى أن قيمة الوحدة تتراوح من 8 إلى 10 مليارات دولار.

ويشهد نشاط الاكتتابات فى دولة الإمارات العربية المتحدة بوادر انتعاش هذا العام مع اتجاه دول الخليج إلى بيع أصول لتوفير سيولة مالية لتنويع اقتصاداتها مع هبوط أسعار البترول.

وكان عدد الطروحات الإماراتية توقف عند اثنين فقط خلال العامين الماضيين، حيث جمعت شركة إعمار برويرتيز أسهم فى وحدة التنمية العقارية فى اكتتاب عام فى بورصة دبى بحوالى 1.3 مليار دولار فى بداية الشهر الجارى، بينما تتوقع شركة مبادلة للاستثمار طرح أسهم وحدة الإمارات العالمية للألومنيوم المملوكة لها مع حلول العام المقبل.



ويؤكد سالمان رجوى المدير التنفيذى لشركة إدارة الأصول ببنك دبى الوطنى أن بيع شركة Adnoc لأسهم بحوالى مليارى دولار يأتى فى أول اكتتاب فى قطاع البترول الإماراتى وفى أكبر صفقة اكتتاب منذ أن باعت مجموعة DP ورلد المشغلة لموانئ دبى أسهما بحوالى 5 مليارات دولار فى عام 2007.

وكانت شركة Adnoc أعلنت أن أرباحها خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام بلغت 1.31 مليار درهم بالمقارنة مع 1.32 مليار درهم خلال نفس الشهور من العام الماضى، كما أنها حصلت على قروض بقيمة 2.25 مليار دولار من عدة بنوك خلال الشهر الجارى، وباعت سندات بحوالى 3 مليارات دولار فى أكتوبر الماضى.