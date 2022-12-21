أدنوك تستحوذ على حصة مبادلة البالغة 25% في شركة OMV النمساوية

أعلنت شركتا بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار اليوم الأربعاء عن صفقة تستحوذ أدنوك بموجبها على حصة مبادلة البالغة 24.9% من مجموعة النفط والغاز النمساوية OMV ، بحسب وكالة رويترز.

وأوضحت الشركتان في بيان للجهات التنظيمية، أنه عند استكمال الصفقة، ستزيد أدنوك حصصها في كل من بورياليس الأوروبية للبتروكيماويات وبروج المدرجة في أبوظبي.

وأعلنت الشركة الحكومية القابضة النمساوية أو.بي.إيه.جي، التي تمتلك حصة 31.5% في (OMV)، في بيان منفصل أنها أُبلغت بالصفقة.

وقالت “في حالة الحصول على الموافقات التنظيمية فستصبح أدنوك شريكا استراتيجيا ذا توجه طويل الأجل في جميع مجالات عمل OMV”.

ونقلت رويترز في وقت سابق اليوم الأربعاء عن مصدرين مطلعين، أن الكيانين المرتبطين بحكومة أبوظبي توصلا لاتفاق بشأن الصفقة بعد مناقشات استمرت لأسابيع.

تقدر حصة مبادلة في OMV بنحو 4.1 مليار دولار

ووفقا لبيانات رفينيتيف، تقدر حصة مبادلة في OMV بنحو 4.1 مليار دولار.

وجاء في البيان المشترك أن هذا الاستثمار، الذي يتطلب استيفاء موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، “خطوة رئيسة ضمن جهود أدنوك لتسريع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات محليا ودوليا، ويتماشى كذلك مع استراتيجية مبادلة الاستثمارية طويلة الأمد”.

تأتي هذه الصفقة بعدما أعلنت مبادلة للبترول اعتماد علامة تجارية جديدة، هي مبادلة للطاقة، في سبتمبر أيلول سعيا وراء الدخول إلى قطاعات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الهيدروجين الأزرق واحتجاز الكربون، في الوقت الذي تتطلع فيه أدنوك إلى زيادة حضورها على الصعيد الدولي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ.

وتوصلت أدنوك لاتفاق في أبريل نيسان هذا العام للاستحواذ على 25 % من حصة مبادلة في شركة بورياليس الأوروبية لصناعة البتروكيماويات، التي تملك OMV حصة 75% من أسهمها.

ونقل البيان عن سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، القول “تؤكد هذه الصفقة المهمة وحصتنا البالغة 25% في بورياليس تركيزنا على الاستثمار في بناء منصة متكاملة في مجال الكيماويات لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي ستوفر فرص نمو كبيرة ضمن محفظة أعمالنا في هذا المجال، مع التركيز بشكل خاص على خلق قيمة إضافية مميزة لشركة بروج ومساهميها”.

ويقود الجابر استراتيجية تحولٍ أطلقتها الشركة منذ أكثر من أربع سنوات، إذ قامت بتسييل أصول من عمليات إدراج تضمنت بروج للبتروكيماويات وفرتيجلوب للأسمدة ومنتجات الأمونيا النظيفة وأدنوك للحفر.