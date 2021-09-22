«أدنوك» ترفع عدد الأسهم المعروضة للبيع في وحدتها للحفر إلى مليار و760 ألف سهم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها قررت رفع حجم الطرح العام الأولي لوحدتها، أدنوك للحفر، إلى 11% من رأس المال بعدما فاقت طلبات الاكتتاب المعروض، بحسب وكالة رويترز.

وكانت أدنوك تستهدف طرح حصة 7.5% من أدنوك للحفر للاكتتاب بقيمة 2.3 درهم (0.6262 دولار) للسهم.

وقالت أدنوك في بيان إن السعر لم يتغير، لكنها رفعت عدد الأسهم العادية المعروضة إلى 1.76 مليار من 1.2 مليار سهم وهو ما يعني ارتفاع قيمة الطرح إلى 1.1 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز.

وورد في البيان “حددت أدنوك حجم الطرح الجديد، باعتبارها المساهم البائع، استنادا إلى طلب استثماري قوي وتجاوز الاكتتاب المعروض على نحو كبير في جميع الشرائح”.

أدنوك ستظل محتفظة بحصة أغلبية نسبتها 84% في الوحدة

وستظل أدنوك محتفظة بحصة أغلبية نسبتها 84% في الوحدة، كما ستحتفظ بيكر هيوز بحصتها البالغة 5%.

تنقضي فترة الطرح العام الأولي يوم الخميس للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم الأحد للشركات المستثمرة في الإمارات وخارجها.

وذكرت أدنوك أنه من المتوقع إدراج الوحدة بحلول الثالث من أكتوبر.

وكانت أدنوك قد اعلنت الأسبوع الماضى أنها حددت سعر الطرح العام الأولي لوحدتها للحفر، بما يمنح أدنوك للحفر تقييما عشرة مليارات دولار.

وكشفت أدنوك عن عزمها بيع ما لا يقل عن 7.5% في أدنوك للحفر من خلال طرح عام أولي بسعر 2.3 درهم (0.6262 دولار) للسهم لتجمع ما لا يقل عن 750 مليون دولار من الصفقة.

الطرح ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي

وذكرت وكالة رويترز، أن هذا ثاني طرح عام لشركة مملوكة لعملاق النفط في أبوظبي بعد أن أدرجت عام 2017 شركة أدنوك للتوزيع وهي أكبر مشغل لمحطات البنزين بالإمارات.

وأوضحت نشرة الطرح أن أدنوك ستبيع 1.2 مليار سهم على الأقل خلال الطرح مع الاحتفاظ بحق زيادة حجم الطرح في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب.

والتقييم مقارب لما كان عليه في 2017 حين باعت أدنوك حصة 5% في أدنوك للحفر إلى بيكر هيوز.

الطرح المزمع أحدث تحرك لشركتي أدنوك وأرامكو السعودية لجمع سيولة من مستثمرين خارجيين

والطرح المزمع أحدث تحرك لشركتي النفط العملاقتين في الخليج أدنوك وأرامكو السعودية لجمع سيولة من مستثمرين خارجيين في سعيهما لتنويع مصادر الدخل في اقتصاديهما اللذين يعتمدان على النفط.

وأُدرجت أرامكو السعودية في البورصة في أواخر 2019، وجمعت 29.4 مليار في أكبر طرح عام أولي في العالم.

وقالت أدنوك، إنها وأدنوك للحفر حددتا سعر الطرح بعد مؤشرات أولية على طلب قوي من مستثمرين محليين وأجانب.

وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الأحد وتنتهي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبالنسبة لمؤسسات الاستثمار المحلية والدولية المؤهلة تنتهي في 26 سبتمبر.

وتمتلك أدنوك 95% من أكبر شركة للحفر في الشرق الأوسط، فيما تملك الحصة المتبقية البالغة 5% بيكر هيوز، والتي جرى تقييم الحصة التي اشترتها في 2018 عند 11 مليار دولار.