أدنوك تخصص 19 مليار دولار لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الثلاثاء أنها رصدت 70 مليار درهم (19 مليار دولار) لشراء منتجات يمكن تصنيعها محليا، بحسب وكالة رويترز.

ويشمل ذلك اتفاقات أبرمتها أدنوك بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار) مع شركات إماراتية وعالمية خلال منتدى (اصنع في الإمارات) في أبوظبي.

أدنوك : الفرص المحلية تشمل أكثر من 100 منتج تعتزم شرائها

وذكرت أدنوك أن الفرص المحلية تشمل أكثر من 100 منتج تعتزم شرائها واستخدامها في مختلف مجالات وجوانب أعمالها، وذلك ضمن سعيها لتوسعة عملياتها التشغيلية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وتسعى أدنوك لشراء تلك المنتجات خلال عامي 2022 و2023.

وزير الصناعة الإماراتى: الشركات الوطنية ستخصص 30 مليار دولار لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين

وصرح سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، الذي يرأس أدنوك أيضا، خلال المنتدى نفسه بأن الشركات الوطنية ستخصص 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) لاتفاقات شراء محتملة للمنتجات من المصنعين المحليين.

وقال الجابر إن تلك الخطوة ستضيف ما لا يقل عن ستة مليارات درهم سنويا للناتج المحلي الإجمالي.

أدنوك وطاقة تشتريان حصصا فى مصدر

ووقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و”طاقة” اتفاقية لشراء حصص في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر” من شركة “مبادلة”، في صفقة تُقدر بـ 7 مليار درهم (1.9 مليار دولار).

وستصبح حصة طاقة 43% من أصول “مصدر” فيما ستمتلك أدنوك 24% وتحتفظ مبادلة بحصة 33%، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء.

كما ستستحوذ “أدنوك” على حصة مسيطرة 43% من مشروع الهيدروجين الأخضر المشترك الجديد التابع لـ”مصدر”، وتمتلك “مبادلة” حصة 33% و”طاقة” حصة نسبتها 24%.

ومن المتوقع استكمال الاتفاقيات بعد عدة أشهر.

أدنوك و بورياليس تعلنان إدراج أسهم بروج فى سوق أبو ظبى

يذكر أنه فى مطلع الشهر الجارى، أعلنت أدنوك وشريكها الاستراتيجي “بورياليس” عن إدراج أسهم شركة “بروج”، مشروعهما المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط..

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، استقطب طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وتجاوزت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد القيمة المستهدفة 74 مرة في أكبر نسبة طلب في الإمارات على مدى العشرين عاماً الماضية من هذه الشريحة.

وسيبدأ تداول أسهم “بروج” بسعر 2.45 درهم للسهم ما يعني أن القيمة السوقية للشركة بلغت 20.05 مليار دولار عند الإدراج.