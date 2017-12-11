أدنوك الإماراتية تقترح على عملائها تغيير آلية تسعير النفط

رويترز قالت ثلاثة مصادر تلقت إخطارا من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الشركة طلبت رأي مشترين آسيويين، اليوم، بشأن تغيير آليتها للتسعير الشهري للخام في إطار مراجعة تجريها للأسعار. وأضافت أن الشركة المنتجة للنفط تطلب من المشترين التصويت على ما إذا كان يجب عليها أن تحافظ على نظامها القائم للتسع

رويترز

قالت ثلاثة مصادر تلقت إخطارا من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الشركة طلبت رأي مشترين آسيويين، اليوم، بشأن تغيير آليتها للتسعير الشهري للخام في إطار مراجعة تجريها للأسعار.

وأضافت أن الشركة المنتجة للنفط تطلب من المشترين التصويت على ما إذا كان يجب عليها أن تحافظ على نظامها القائم للتسعير بأثر رجعي أو تغييره إلى تسعير آجل في موعد أقصاه 12 ديسمبر.

ولم تفصح أدنوك عن الكيفية التي تعتزم بها الانتقال إلى التسعير الآجل.

وقال متحدث باسم أدنوك :”تراجع أدنوك بانتظام ممارسات أنشطتها، بما في ذلك آليات التسعير. وغالبا ما نستشير عملاءنا في ذلك لمعرفة وجهات نظرهم .. في حال إجراء أي تغيير، سنبلغ بالطبع العملاء ومن ثم السوق”.

وتنشر أدنوك في الوقت الراهن الأسعار الشهرية لجميع خاماتها الثلاثة مربان وداس وزاكوم العلوي بعد 3 أشهر تقريبا من تداول الشحنات.

وقالت مصادر تجارية في آسيا إن التغيير إلى التسعير الآجل سيجعل أسعار خام أبوظبي متماشية مع بقية منتجي الشرق الأوسط مثل السعودية وسيسهل على المشترين حساب تكاليف التكرير والأرباح.

وأضافت المصادر أن الاقتراح يأتي مفاجئا للمشترين بعقود محددة المدة الذين وقعوا بالفعل اتفاقات لإمدادات عام 2018 وفي ظل تداول شحنات تحميل فبراير شباط بالفعل في السوق هذا الشهر.

وقال مشتر ”إنهم (أدنوك) يرغبون فقط في التصويت بنعم أو لا… لكن عليهم عرض المنهجية أولا“.

وذكر مصدر مقرب من أدنوك أن الشركة أجرت أيضا مباحثات مع الزبائن قبل عامين أو ثلاثة أعوام بشأن تغيير محتمل لآليتها للتسعير.

وأضاف أن أدنوك تجري مراجعة أخرى في الوقت الراهن وأنه إذا دعمت السوق الخطوة فإن الشركة ستتخذ قرارا بشأن الكيفية التي ستحدد بها الأسعار وتنفذ بها التغييرات.