«أدنوك الإماراتية» تستحوذ على 50% من أنشطة «توتال إنرجيز» لمبيعات الوقود بمصر

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع الاماراتية والعاملة في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز :ADNOCDIST عن إبرامها اتفاقية مع “توتال إنرجيز ماركتنج أفريك إس. إيه. إس” للاستحواذ على حصة 50% من شركة “توتال إنرجيز للتسويق مصر بقيمة تقارب 186 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا تم استيفاء شروط معينة (الاستحواذ).

تأسست شركة “توتال إنرجيز مصر” في عام 1998، وتُعد واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر.

وتضم توتال محفظة أعمال متنوعة تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

ومن خلال هذه الصفقة، ستطور “أدنوك للتوزيع” و”توتال إنرجيز” فرص النمو المستقبلي لشركة “توتال إنرجيز مصر” عبر الاستفادة من الإمكانات المتاحة واستكشاف أوجه التعاون المثمر في مجال توزيع الوقود وزيوت التشحيم وأعمال الطيران معزّزة بالنمو الاقتصادي في أعقاب التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويتضمن الاستحواذ أيضاً تجديد عدد من محطات الخدمة لتتوافق مع معايير العلامة التجارية لأدنوك، بالإضافة إلى إنشاء مواقع جديدة مختارة في المستقبل تحمل علامتها التجارية، مما يعزّز حضور أدنوك في السوق المصري لتوزيع الوقود بالتجزئة والذي يشهد نمواً سريعاً.

ومن المتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، حيث يخضع الاتفاق لاستيفاء شروط معينة، بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، ورئيس شركة “أدنوك للتوزيع ، تمثل الصفقة خطوة مهمة في مسيرة ’أدنوك للتوزيع‘ للتوسع دولياً.

واضاف أن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، مما يجعلها سوقاً ديناميكية نتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها، والتعاون وبناء شراكات نوعية تسهم في تعزيز النمو وتوسعة الأعمال.

كما أن صفقة الاستحواذ تتوافق مع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، حيث ستستفيد من المزايا التي تتمتع بها كل من الإمارات ومصر لتعزيز النمو”.

من جانبه، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع ، يُعد سوق توزيع الوقود بالتجزئة في مصر واعداً يزخر بفرص النمو المستقبلية نظراً لعدد سكانها المتزايد والذي يضمّ نسبة عالية من الشباب. إلى جانب تطبيقها سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، فقد حققت مصر مؤخراً نمواً في الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات مستقبلية إيجابية”.

وأضاف: “يمثّل هذا الاستحواذ من قبل ’أدنوك للتوزيع‘تأكيداً على التزامنا بتوسعة أعمالنا في الأسواق الدولية الواعدة، ودليلاً على قدرتنا على الاستفادة من خبراتنا في مجال بيع الوقود والمنتجات الأخرى بالتجزئة، وفي توظيف السيولة النقدية لتسريع توسعنا دولياً وتحديد فرص الشراكات التي تتيح لنا دخول الأسواق الديناميكية الجديدة بسرعة وكفاءة”.

ومن جهته، قال تيري بفلملن، رئيس قسم التسويق والخدمات بتوتال إنرجيز ، ان شركة ادنوك احد اهم الشركات في دولة الإمارات بمجال توزيع الوقود سيضيف قيمة كبيرة لشركة ’توتال إنرجيز مصر‘ كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع أدنوك للتوزيع في إطار استراتيجيتها للتوسّع الدولي”.

ويُعدّ الاستحواذ خطوة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، بعد افتتاحها أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في السعودية عام 2018، حيث تدير الشركة حالياً 55 محطة خدمة في أنحاء المملكة وذلك كما في نهاية مارس 2022.