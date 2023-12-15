أدنوك الإماراتية تستحوذ على حصة «OCI» في «فيرتجلوب» مقابل 3.62 مليار دولار

استحوذت شركة أدنوك الإماراتية على شركة أو.سي.آي (OCI) المملوكة لناصف ساويرس والمنتجة للكيماويات، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكانت شركة أو.سي.آي الشركة، ومقرها هولندا، قد أعلنت في وقف سابق أنها تدرس خيارات، منها عرض وحدتها الأمريكية لمغذيات المحاصيل، أيوا للأسمدة، على أدنوك مقابل أكثر من 3.62 مليارات دولار، حسبما ذكرته مصادر لخدمة معلومات الأعمال.

أو.سي.آي كانت تدرس سحب استثمارات

وقالت الشركة في إفصاح لصحيفة يورونكست إن شركة أو.سي.آي كانت تدرس عمليات سحب محتملة للاستثمارات و”تناقش مع العديد من المشترين المحتملين، لأن بعض أصول النيتروجين الخاصة بها مستمرة”.

تحتفظ شركتا أدنوك و أو.سي.آي بأسهم في شركة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيرتوجلوب (Fertiglobe)، التي تعد عضو في الكونسورتيوم الذي قام بتشغيل أول مصنع للهيدروجين الأخضر في مصر العام الماضي.

قامت شركة فيرتوجلوب الشهر الماضي بتصدير أول أمونيا خضراء في العالم حاصلة على شهادة ISCC PLUS (الشهادة الدولية للاستدامة والكربون) من المنشأة المصرية.