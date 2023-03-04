«أدنوك» الإماراتية تتعاون مع «إيني» في مجال الطاقة الجديدة

وقعت شركة «أدنوك» الإماراتية مذكرة تعاون مع شركة «إيني» الإيطالية للطاقة؛ للتعاون في مجال الحد من الانبعاثات، والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، بحسب شبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن المذكرة تسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

جاء توقيع مذكرة التعاون على هامش اجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، وجورجا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

وخلال الاجتماع أعلن الجانبان «مشروع إعلان نوايا» بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «كوب 28» والعمل المناخي.