«أدفا» و«أمان للخدمات المالية» توقعان بروتوكولاً لتقسيط مصروفات الخدمات التعليمية

أعلنت شركة أمان للخدمات المالية، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع تطبيق أدفا “ADVA” – أول منصة إلكترونية متخصصة لتقسيط مصروفات الخدمات في مصر، بهدف إتاحة برامج تقسيط متميزة لمصروفات التعليم بمراحله الأساسية، والجامعية، ومراحل الدراسات العليا.

وتتيح أدفا الفرصة لعملائها للحصول على تمويلات تصل إلى 500 ألف جنيه للخدمات التعليمية بأقل معدل فائدة في مصر.

ويعد ذلك أول برنامج يتخصص في تقسيط النفقات الدراسية حصريًا، وسيتميز كذلك بإجراءاته الميسرة التي تستغرق 48 ساعة بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وتمتد تلك الفرصة لجميع فئات المواطنين وأعمارهم، من الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأصحاب الأعمال الحرة، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومالكي السيارات، وأعضاء النوادي الكبرى.

ويتمتع العملاء بفترة سداد تصل إلى 12 شهرًا، ويمكنهم كذلك الحصول على تمويل لأكثر من تلميذ في الوقت نفسه بسعر فائدة تنافسي.