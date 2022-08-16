«أدفا» للتطوير العقاري تدرس اقتراض 200 مليون جنيه

تدرس شركة «أدفا» للتطويرالعقارى اقتراض مبلغ تتراوح قيمته ما بين 150 و200 مليون جنيه من عدة بنوك فى السوق المحلية، بهدف تمويل إستراتيجيتها التوسعية فى مجال التنمية العمرانية.

وقال أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة الشركة إنها بدأت منذ فترة تجهيز الأوراق والمستندات اللازمة، وتستهدف التقدم بطلب الحصول على القرض خلال شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى لها صرفه بداية العام المقبل.

وأكد الشناوى لـ«المال» أنه سيتم توظيف التمويل فى تغطية جزء من الموارد اللازمة لتحقيق إستراتيجيتها طويلة الأجل والتوسع فى السوق المصرية.

وتعتبر «أدفا» من اللاعبين الجدد فى السوق العقارية وتأسست عام 2019 للاستثمار فى غرب القاهرة، وتهدف إلى توسيع حجم نشاطها وتنفيذ مشروعات تشمل السكنى والتجارى والإدارى فى الساحل الشمالى ومدن الصعيد.

طرحت «أدفا» مؤخراً مشروع «أدفيدا» بمنطقة الحزام الأخضر فى مدينة الشيخ زايد، وبحجم استثمار 250 مليون جنيه، ومن المقرر البدء فى تنفيذه خلال سبتمبر المقبل.

وأوضح «الشناوى» أن المشروع مقام على 5 أفدنة ويضم 60 فيلا سكنية وبنسبة بنائية %15 لافتا إلى أنه تم الحصول على القرار الوزارى والتصميمات الأساسية وإجراءات تقنين الأرض، وجار الانتهاء من التصميمات والتراخيص اللازمة.

وتابع إن شركته حققت مبيعات بنسبة %40 وبقيمة تقدر بنحو 110 ملايين جنيه، منذ إطلاق أدفيدا مطلع أغسطس الجارى، مشيرا إلى التعاقد مع مكتب «إنتيجريشن» للتصميمات الهندسية لتولى مهام تصميم المشروع.

وكشف عن اقتناص شركته منذ فترة قطعة أرض أخرى فى الشيخ زايد مساحتها 25 فدانا، مشيرا إلى أنها تنوى تنفيذ مشروع عقارى آخر متكامل باستثمارات مليار جنيه ومن المخطط طرحه فى النصف الثانى من 2023.

وأشار إلى أن أدفا تعمل حاليا على إنهاء التراخيص اللازمة للمشروع واستخراج القرار الوزارى، علاوة على طرحها مناقصة لاختيار الاستشارى.

وقال «الشناوى» فى تصريحات سابقة لـ «المال» إن شركته استطاعت تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لاستثمار 2.5 مليار جنيه فى مجال التطوير العقارى خلال 5 سنوات.