«أدفا لتقسيط الخدمات» تستهدف 400 مليون جنيه عمليات

تستهدف شركة أدفا – أول منصة رقمية لتقسيط الخدمات فى مصر– حجم عمليات بقيمة 400 مليون جنيه، بنهاية العام الحالى، مقابل 100 مليون حاليا.

قالت رانيا جعفر، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إن «أدفا» بدأت نشاطها فى 2020، عبر طرح خدمة تقسيط العمليات الجراحية فى القطاع الصحي، من خلال التعاقد مع أطباء أو مراكز طبية أو عيادات، ثم توسعت فى خدمات التعليم.

ونوهت بأن «أدفا» عبارة عن تطبيق على المحمول متوافر على متجرى «جوجل بلاى» و«آب ستور»، وتتيح الشركة الخدمة حاليا فى مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا والصعيد، وتخطط للتوسع فى دمياط وبورسعيد والسويس خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته «أدفا» أمس الثلاثاء، للإعلان عن حصولها على تمويل دولارى من شركة «سوارى فنشرز» لرأسمال المخاطر.

وأوضحت، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة تختلف عن المنافسين فى كونها منصة إلكترونية تستهدف التركيز على تقسيط الخدمات وليس المنتجات بأسعار فائدة تبدأ من %1.6 شهريا، وبأنظمة تقسيط تتراوح من 6 أشهر إلي 60 شهرا، لافتة إلى أن «أدفا» تسعى للتركيز أيضا على خدمات التشطبيات والسفر والأفراح وأعمال صيانة وتجديد السيارات.

فى سياق متصل، ألمحت رانيا جعفر إلى أن «أدفا» نجحت خلال المرحلة الماضية فى خدمة عملاء من 18 محافظة على مستوى الجمهورية، علما بأن %50 من حجم التعاملات فى 2021 تم خارج القاهرة، مشيرة إلى أن الشركة تلعب دور حلقة الوصل بين مقدمى الخدمة وشركات التمويل الاستهلاكي، مثل «أمان» و«فاليو» و«فرصة»، وتخطط لزيادة عدد عملائها من 3 إلي 4 أضعاف بنهاية العام الحالى.

ولفتت إلى الشركة تعمل وفق تقنية تكنولوجية تحدد درجة الجدارة الائتمانية لكل عميل، مبينة أن %50 من عملاء التطبيق تتم الموافقة على إتاحة خدمة التقسيط معهم فى غضون 30 دقيقة – على حد تعبيرها – بعد تحميل المستندات المطلوبة أونلاين على التطبيق، مثل بطاقة الرقم القومى.

ورأت أن السوق المصرية ستشهد نموا مستمرا فى خدمات التمويل الاستهلاكي، خاصة أن أغلب المواطنين بات على دراية واسعة بآليات إدارة الدخل الشهرى فى ظل حالة التضخم التى تشهدها الأسواق محليا وعالميا، مشيرة إلى أن «أدفا» تعمل على زيادة أعداد مقدمى الخدمة وتحسين التكنولوجيا المستخدمة على أن يعقب ذلك دراسة فرص التوسع الخارجى.

على صعيد آخر، لفت أحمد الألفي، رئيس مجلس إدارة «سوارى فنشرز» لرأسمال المخاطر، إلى أن الشركة بصدد إطلاق صندوق جديد للاستثمار فى الشركات الناشئة قبل أواخر العام الجاري، منوها بأنه جارٍ دراسة رأسمال الصندوق الجديد والمساهمين، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل فور الانتهاء منها.

وكشف عن قرب انتهاء أجل الاستثمار للصندوق الأول، والذى بلغ رأسماله مليار جنيه، بعدما نفذ استثمارات فى 17 شركة ناشئة خلال 3 سنوات، منوها بأنه تم جمع %50 من رأسمال الصندوق من مؤسسات مالية محلية وعالمية مثل بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، وشركة «القابضة للتأمين».