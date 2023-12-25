«أدفا» تفاضل بين عرضين لإنشاء مشروع سكنى بنظام الشراكة فى غرب القاهرة

تفاضل «أدفا للتطوير العقارى» بين عرضين للدخول مع أحدهما فى شراكة، لإنشاء مشروع سكنى متكامل فى الشيخ زايد غرب القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدفا للتطوير العقاري؛ فى برنامج «CEO LEVEL» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال؛ ويذاع مساء كل يوم أحد على قناة «Almal TV» بموقع يوتيوب.

وقال الشناوى إن «أدفا» تدرس مشروعين بالشراكة مع أفراد، الأول مساحته 11 فدانا، والثانى بنحو 20 فدانا.

وخلال الحوار الذى تمت إذاعته أمس- الأحد تناول الشناوى بداية عمله بالقطاع العقارى من نشاط تقسيم الأراضي، مرورًا ببناء عمارات مستقلة حتى تأسيس شركة «أدفا»، والتى يطمح لأن تطور محفظة أراضٍ فى حدود 100 فدان خلال 5 سنوات.

وأشار إلى أن «أدفا» حصلت فى عام 2020 على قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة لبدء أول مشروعاتها «أدفيدا»، والذى يضم 30 فيلا منفصلة، بجانب مبنى تجارى على مساحة 800 متر لخدمة السكان ورواد المنطقة، وتم بيع المرحلة الأولى منه بقيمة 350 مليون جنيه من إجمالى المبيعات، والتى ينتظران تلامس 750 مليونا.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على قطعة أرض مساحتها 20 فدانا فى منطقة الحزام الأخضر، ومرتقب طرحها خلال النصف الثانى من العام المقبل، وجارٍ إعداد التصميم اللازم؛ بمبيعات منتظرة من المشروع تبلغ نحو 1.7 مليار جنيه.

وتابع: أن الشركة اقتربت من اختراق السوق السعودية، وتدرس عدة فرص مناسبة فى مجال التطوير العقارى من المخطط الكشف عنها فى 2024.

وعن رؤيته لتنشيط القطاع، فقد طالب الحكومة بتفعيل التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، والتى يوجد قانون منظم لها ولكن تم تجميده فى عام 2008 من جانب البنك المركزى.

ودعا الشناوى الحكومة لطرح الأراضى بطريقة ميسرة فى السداد والفائدة، بحيث يمكن أن يصل مقدم السداد إلى %10 فقط بدلاً من %25 بجانب تثبيت سعر الأرض والفائدة، ومنح المطور فترة سماح عاما. كما طالب بالسماح بتسجيل الوحدات تحت الإنشاء فى الشهر العقاري، بما يؤدى لمرونة فى ملف تصدير العقار ويساعد فى رواج عمل الصناديق والبورصة العقارية.