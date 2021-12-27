«أدفا العقارية» تعتزم تنفيذ مشروعات باستثمارات 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات

قال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن الشركة تمتلك خطة طموحة يتم تنفيذها خلال 5 سنوات حتى عام 2025 باستثمارات تصل الى اكثر من 2 مليار جنيه .

واضاف ان ” أدفا ” شركة مساهمة مصرية تم تأسسها عام 2019 برأسمال 500 مليون جنيه، وتهدف الى توسيع حجم نشاطها و تنفيذ مشروعات بانشطة متنوعة تشمل السكنى و التجارى و الادارى فى غرب القاهره والساحل الشمالي و مدن الصعيد.

وكشف “الشناوى” عن باكورة مشروعات الشركة فى منطقة غرب القاهرة وهو مشروع «Ad – Veda» بمدينة الشيخ زايد الجديدة حيث انتهت الشركة من الحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة للمشروع.

كما تم الانتهاء من التصميمات المعمارية والمخطط العام للمشروع وتم سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالكامل بنسبة 100%.

وأشار الى انه سيتم الشهر القادم الاعلان عن طرح المشروع وبدء تنفيذ الخطة التسويقية والتى تعتمد على الميزة البيعية للمشروع حيث يتميز مشروع Ad – Veda»» بموقع فريد ومخطط متكامل واسعار تنافسية مما يمنحه قيمة مضافة بين مشروعات مدينة الشيخ زايد وغرب القاهرة بالكامل وتصل قيمة مبيعات المشروع الى اكثر من 250 مليون جنيه.

«أدفا» تستهدف تنفيذ مشروعات متنوعة في غرب القاهرة والساحل الشمالي ومدن الصعيد

وشدد “الشناوى” على أن “أدفا” تستهدف صناعة منتجات عقارية متميزة وتنفيذ كمبوند يتسم بالاستدامة كاحد مشروعات مدن الجيل الرابع الذكية، تماشيًا مع خطط الدولة فى تنفيذ التنمية العمرانية المتكاملة تطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجيه و التخطيط التى تعتمد عليهما الشركة كأساس لتطوير مشروعاتها من خلال تحديد الرؤية و الاهداف طويله وقصيرة الأجل والرسالة والقيم الحاكمة، فضلًا عن سياسة التطوير العلمي و العملي و الذاتى داخل جميع الادارات والاهتمام بالعناصر البشرية والتى تعتبر العمود الفقرى فى بناء الكيانات الناجحة.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة ادفا للتطوير العقارى إن الشركة تعتمد على استراتيجيات النمو المخطط والمدروس سعياً الى تحقيق أفضل معدل نمو بهدف توسيع حجم نشاطها بالتوازي مع بناء كيان قوى لتصبح من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، وأن يكون لها بصمة ملموسة داخل هذا القطاع العريق.

وأضاف: لدينا انتماء كبير لقطاع التطوير العقارى كما نمتلك الطموح والإصرار والعزيمة والإرادة لبناء كيان قوى فى صناعة التطوير العقارى، ومواجهة أى تحديات تواجهنا، قائلا: «لدينا قناعة تامة أن الأرض ثروة قومية الهدف منها التنمية والتطوير، ولذلك لا بد من الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل”.

ذراع المقاولات

وكشف رئيس مجلس ادارة شركة أدفا للتطوير العقارى عن ان مشروع Ad – Veda يتم تمويله ذاتيا من رأسمال الشركة كما تتولى تنفيذه شركة الشناوى للانشاءات والمقاولات وهى شركة المقاولات المملوكة للمجموعة والتى تمتلك سابقة اعمال كبيرة حيث قامت بتنفيذ اكثر من 40 مشروعا عقاريا فى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

ولفت “الشناوى” إلى أن شركة أدفا للتطوير العقارى تستهدف تنفيذ مشروع تجارى إدارى فى غرب القاهرة كما تمتلك محفظة أراضٍ فى أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء، ان شركة ادفا للتطوير العقارى، من الشركات الواعدة فى السوق العقارى بمنطقة غرب القاهرة، لافتا إلى أن أدفا تمتلك ملاءة مالية قوية وادارة لديها الخبرة والعلم.

ملاءة مالية قوية

وأشار المهندس فتح الله فوزى الى انه كمستشار التطوير للشركة فإنه يتوقع ان تحقق الشركة نجاحات كبيرة فى القطاع العقارى المصرى خلال الخطة الخمسية .

ويري فوزي، حصول الشركة على قطعة ارض بمدينة الشيخ زايد الجديدة لتطوير كمبوند سكنى متميز هو بداية جيدة للشركة فى تنفيذ المشروعات المتكاملة وان ذلك يأتى تتويجا لخبرات الشركة السابقة فى تنفيذ عدة مشروعات متفرقة فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.

ولفت رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، الى ان السوق العقاري المصري يحتاج الى جيل جديد من المطورين الشباب لمنح السوق الحيوية والتجديد المطلوب والافكار والخطط المستقبلية خصوصا اذا كانوا اصحاب خبرات ومؤهلين علميا ولديهم الرغبة فى اكتساب الخبرات والاستفادة من تجارب الاخرين وهو ما يساهم فى تنفيذ خطة الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية والنهضة الاقتصادية المتكاملة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفذها مؤسسات الدولة المختلفة.