«أدفانسيس» تبدأ تشغيل أول مركز للحلول الرقمية لشركة «سيلفوكس»

أعلنت شركة أدفانسيس إي إس سي Advansys ESC، إحدى شركات مجموعة أنترو جروب عن توقيعها عقد شراكة مع شركة سيلفوكس CELFOCUS العالمية المتخصصة في الحلول الرقمية، لإنشاء وتشغيل مركز خدماتها الجديد لأول مرة في مصر، وذلك تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

وشهد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة مراسم توقيع الاتفاقية بين الشركتين بمقر الهيئة في القرية الذكية للإعلان عن البدء في تشغيل المركز فعليا بعد إنشائه وتجهيزه بالكامل في أحد مقرات شركة “أدفانسيس إي إس سي” بالقاهرة في الأول من يوليو 2022.

ويقدم المركز الجديد مجموعة من الخدمات التكنولوجية المتكاملة المتقدمة والتي تركز من خلاله على خدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أساسي، ليقدم خدمات وحلول رقمية لتحسين أداء الشركات تتناسب مع نموذج أعمال أي مؤسسة مما يحقق مزايا تنافسية عديدة.

وستقوم أدفانسيس إي إس سي باختيار أفضل الكوادر المصرية في مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة وعلى مستويات وظيفية مختلفة بخبرات مهنية في مجالات مثل React، وJAVA، وAPI، وSQL، وOracle، وCICD وتكنولوجيا السيارات وغيرها من المجالات، وبالاعتماد على قدرات Advansys ESC المميزة في اختيار خبرات وكوادر متفوقة في المجالات الاستراتيجية للشركة، لتشغيل المركز في وقت قياسي وبأعلى مستوى تنافسي, فضلاً على الاعتماد على أفضل التجارب والاستراتيجيات للاستعانة بالكوادر المصرية، مما سيساعد سيلفوكس على تطوير حلولها في المنطقة وتقديم خدمات مناسبة لتطلعات عملائها بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الحكومة لدعم صادرات تكنولوجيا المعلومات، إذ تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مضاعفة الصادرات التكنولوجية والوصول بعدد العاملين في قطاع التعهيد إلى 215 ألف موظف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعليقًا على هذا التوسع قال آلفارو فيريرا الرئيس التنفيذي لشركة سيلفوكس: “سيمكننا التعاون الاستراتيجي مع أدفانسيس إي إس سي من تطوير المركز الهندسي في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره لاعب مهم في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط، وستعتمد الشركتان على اختيار أفضل المهارات والخبرات المهنية المصرية، بما يساعدنا على توفير أفضل خدمة لعملائنا في المنطقة ببساطة وسهولة باستخدام منتجات متطورة بما يحقق أفضل نتائج لعملائنا”.

من جانبه علق أحمد مغازي الرئيس التنفيذي لـشركة أدفانسيس إي إس سي “نسعى دائمًا في أدفانسيس إي إس سي إلى عقد الشراكات مع شركاء استراتيجيين عالميًا، ومع كبرى المؤسسات لترسيخ مكانة مصر في هذا المجال الحيوي والمتطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونفخر بكوننا شركائهم في المركز الجديد الذي يوفر خدمات تعهيد لواحدة من أهم اللاعبين العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن المركز الجديد سيستفيد من قدرات خبرائنا من المهندسين والموظفين المصريين المختلفين لمساعدة عملاء الشركة على تحسين تجربة العملاء وتوفير فرص أكبر لنمو أعمال سيلفوكس في المنطقة.

ومن جانبه، قال شرف الدين محمد مدير قطاع التعاون الاستراتيجي في أدفانسيس إي إس سي: “إن المشروع يعد علامة فارقة تظهر قدراتنا وقوتنا في مجال التعهيد، ونحن متحمسون جدًا لتدشين هذا المركز الجديد لهندسة البرمجيات في مصر لتوفير خدمات غير مسبوقة لعملاء سيلفوكس كما يدعم خطط الشركة العالمية في التوسع بالسوق الإقليمية، ويوفر المركز الجديد خدمات وتطوير برمجيات حيث تساعد المنطقة في استراتيجيتها نحو التحول الرقمي في قطاع يتمتع بفرص نمو واعدة للغاية”.