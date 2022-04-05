أدت لوفاة مواطن وإصابة آخرين.. ضبط 12 متهمًا في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقاهرة

تسببت مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، في قتل مواطن وإصابة اثنين آخرين نتيجة معاكسة فتاة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 متهمًا في القضية.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين طرفين، أسفرت وقائعها عن وفاة أحد الأشخاص متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شخصين بطلقات نارية من الطرف الأول.

واتضح من التحريات أن المشاجرة بسبب معاكسة أحد المتهمين من الطرف الثاني لإحدى الفتيات من أهلية الطرف الأول، تطورت إلى مشاجرة على إثرها الطرف الثاني أطلق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم تجاه الطرف الأول، مما نتج عنه حدوث إصابتهم المشار إليها، والتي أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الطرف الثاني و11 متهمًا بحوزتهم بندقية خرطوش، فرد روسي، فرد خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج، تفيد إعداد شقيق المتوفي -له معلومات جنائية- لسلاح ناري بقصد الثأر لمقتل شقيقه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته أقر بإعداد السلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد الثأر لمقتل شقيقه، إثر المشاجرة المشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.