أدت لوفاة مواطن.. ضبط المتورطين بمشاجرة في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة ، من ضبط المتهمين بارتكاب مشاجرة بمنطقة المطرية تسببت في وفاة شاب.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من مستشفى المطرية العام، يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر 34 عامًا، جثة هامدة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه وجيرانه بالمنطقة، وفي أثناء المشادة الكلامية سقط الشاب على الأرض.

وعلى الفور، نقله الجيران إلى مستشفى المطرية العام، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم.

وضبط رجال الشرطة المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.