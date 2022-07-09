«أدت لقتل 4 أشخاص».. ضبط 5 متهمين بمشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 5 متهمين من المتورطين في مشاجرة نشبت بمحافظة أسيوط ، وتسببت في قتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، بسبب خلاف على أولوية المرور بين دراجتين بخاريتين.

تعود الواقعة، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بلاغًا بوقوع مشاجرة في إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ديروط.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 9 أشخاص، وطرف ثان: 7 أشخاص وآخرين، إثر حدوث مشادة كلامية لخلاف على أولوية المرور بالطريق بين شخصين من الطرفين يستقلان دراجتين ناريتين.

وتطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الطرف الثاني الأعيرة النارية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص من الطرف الأول، ووفاة 3 أشخاص آخرين، وكذا وفاة أحد المواطنين تصادف مروره بمحل الواقعة.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأمكن ضبط 5 أشخاص من الطرف الثاني

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وبإرشادهم، وضبطت 4 بنادق آلية المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.