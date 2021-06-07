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أدت لإصابة 6 أشخاص.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالجيزة

في منطقة الهرم.
أماني عوض 3:49 م, الأثنين, 7 يونيو 21 3:49 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات وقوع مشاجرة في منطقة الهرم في محافظة الجيزة، وألقت القبض على طرفيها بإجمالي 11 شخصًا بينهم طفلين، بعدما تسببت في إصابة 6 أشخاص.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على بعض المواقع الإخبارية يشمل وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين، وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول من إطلاق أعيرة.

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واتضح أن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بالأيدي والرشق بالحجارة –أمكن تحديد وضبط طرفيها- وهم طرف أول 6 أشخاص بينهم طفل 5 سنوات.

وطرف ثانٍ 5 أشخاص من بينهم طفل 7 سنوات، وجميعهم مقيمون في محل البلاغ.

وذلك على إثر تسبب الطفل – طرف أول- في إصابة الطفل الآخر -طرف ثان- أثناء لهوهما بمحل البلاغ، فتدخل باقي الطرفين وحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي وتراشق بالحجارة محدثين إصابة 6 أشخاص من كلا الطرفين.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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