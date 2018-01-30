أدباء يناقشون استعادة الدور المفقود للقوة الناعمة المصرية

علي راشد استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "القوة الناعمة المصرية.. استعادة الدور المفقود"، والتي أدارها الدكتور أحمد موسى بدوي. وشارك في الندوة كل من الدكتور سعيد المصري، أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة،والدكتور خالد عبد الفتاح،أستاذ علم الاجتماع،…

علي راشد

استضافت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان “القوة الناعمة المصرية.. استعادة الدور المفقود”، والتي أدارها الدكتور أحمد موسى بدوي.

وشارك في الندوة كل من الدكتور سعيد المصري، أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة،والدكتور خالد عبد الفتاح،أستاذ علم الاجتماع، والدكتور خالد الخميسي،رئيس مجلس إدارة مكتبة القاهرة الكبرى

** قوى مشتركة



في البداية قال الدكتور سعيد المصري إن دور الثقافة كقوة ناعمة لا يمكن أن يعمل بمعزل عن القوى الأخرى، فالثقافة يجب أن تشارك بأدوار في تعزيز النمو الاقتصادي،والثقافة يجب أن تكون ظهيرًا لكل عمليات التنمية والعدالة الاجتماعية، فلا يمكن أن تتم ااعدالة اجتماعية أو تنمية دون أن تكون هناك ثقافة في المجتمع تعزز هذا المفهوم.

وأضاف أن الدولة لا ينبغي أن تكون المالك لكل الموارد والامكانات الثقافية،باعتبار أن هذا مفهوم قديم ولم يعد موجودا في العالم، ودور الدولة من المفترض أن يتحول إلى منظم للقدرات الثقافية، وهذا يأتي اتساقا مع تحول اتجاه الدولة لاتجاه السوق الحر.

ولفت إلى أننا إذا كنا نبحث عن استعادة الدور المصري الرائد في المنطقة، يجب أن نبحث عن صناعة الكتاب وصناعة السينما، وهذا يتطلب دخول القطاع الخاص في هذه الصناعات لإعادتها إلى سابق عهدها، بما يساهم في تعزيز الدور المصري الإقليمي والدولي.

** أصل القوة الناعمة



من جانبه، قال الدكتور خالد عبد الفتاح إن مفهوم القوة الناعمة هو مفهوم حديث نسبيا، وقد ظهر عام 1990 على يد أحد علماء العلوم السياسية، وقد تزامن ظهور هذا المفهوم مع انهيار الاتحاد السوفيتي،وانطلق من أن التأثير على الدول الاخرى لم يعد في حاجة إلى الأدوات العسكرية والحروب، ولكن من الممكن ان يحدث التأثير للدولة على الدول الأخرى من خلال أدوات ناعمة تتمثل في التراث والحضارة فضلا عن عوامل أخرى على ذات الشاكلة.

وتابع أنه بالنظر للحالة المصرية سنجد أن مصر لها جاذبية لدى دول البحر المتوسط، والدول العربية، وهذه الجاذبية أعتقد أنها ستظل موجودة بسبب وجود نظرة تفضيل لمصر بسبب قيم التسامح والديمقراطية وطبيعة المكان، وأيضا السياسة الخارجية لمصر، وهي عوامل تتسم بقبول لدى الاخرين، الأمر الذي ينعكس على استمرار جاذبية مصر في محيطها الإقليميوعلى المستوى الدولي.

وأوضح أن التعليم يعتبر من أهم مؤشرات القوى الناعمة للدولة، فالمدرسين المصريين منتشرين على مستوى العالم، فضلا عن انتشار الأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة في عدد كبير من الجامعات حول العالم.

ولفت إلى أن مصر مازالت مكانا مفضلا للدراسة، على الأقل في محيطنا العربي، بالرغم من المشكلات الموجودة في التعليم والتي نعترف بها جميعا. فالتعليم المدني في مصر كان قد وصل إلى أكثر من 80 ألف وافد، يتعلمون في الجامعات المصرية حتى الثمانينيات من القرن الماضي. وتراجع هذا الرقم كثيرا، وسرعان ما عاد وارتفع بشكل كبير، خاصة بعد ثورة يناير، حتى حدثت له طفرة كبير لحلول عام 2016 / 2017، كما أن التعليم الأزهري لديه قبول كبير للدراسة به من كافة دول العالم بخلاف الجامعات المدنية.

** الثقافة المصدر



وقال الدكتور خالد الخميسي إن الصورة المرتبطة بكل رؤساء جمهوريات العالم تتعلق بالثقافة، وهذا من واقع دراسة تم تطبيقها منذ عامين،الأمر الذي مفاده أن الثقافة تمثل أكبر مصدر للقوة الناعمة المصري.

وأضاف أن تراجع الدور المصري وقوتها الناعمة حدث بسبب وجود تراجع فيإنتاج المنتج الثقافي المصري، خاصة أن ميزانية وزارة الثقافة المتعلقة بالإنتاج الثقافي لا تتجاوز الـ 160 مليون جنيه مصري، وهذا رقم لا يكفي نهائيا، والسبب في هذا يعود لعدم وجود قرار سياسي وإرادة سياسية لإنتاج منتج ثقافي يليق بمكانة مصر.

وأشار إلى أن ضعف تواجد القطاع الخاص في الإنتاج الثقافي، سببه كسر الدورة الاقتصادية للمنتج الثقافي، فقبل عصر عبد الناصر كانت الثقافة يدفع ثمنها المستهلك؛ من يدخل المسرح يدفع ثمن الذكرة، ومن يدخل السينما هكذا، حتى جاء عبد الناصر وقرر ان تمول الدولة الإنتاج الثقافي، حتى جاء الرئيس السادات بفكر الخصخصة وما صاحبة من ترشيد في الإنفاق على المنتج الثقافي فتم غلق وهدم الكثير من الصروح الثقافية، وهذا ما أدى إلى أزمة المنتج الثقافي.

وأوضح أن الحل أن تضخ الدولة رؤوس أموال تكفي لزيادة الإنتاج الثقافي،أو أن ترتفع دخول المواطنين بما يسمح بتحملهم تكلفة هذا المنتج.



