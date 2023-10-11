أداء متذبذب للبورصات العربية بجلسة اليوم الثلاثاء

شهد أداء البورصات العربية حالة من التباين الواضح في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ هبط أداء السوق المصرية ونظيرتها السعودية، والكويت أيضًا، فيما صعد أداء بورصات قطر وأبو ظبي ودبي .

بورصة مصر “هبوط”

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” للبورصة المصرية، تعاملاته اليوم، على هبوط بواقع 0.3% ووصل 19653 نقطه .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 2 مليار جنيه بما يعادل 66.8 مليون دولار، وجرى التداول على نحو 201 ورقة مالية، صعد من بينهم 70 وتراجع 74 وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات .

بورصة السعودية “هبوط”

وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية فقد أنهى مؤشرها الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم على هبوط بواقع 0.63%، وأغلق عند 10524 نقطة.

وسجلت قيمة التداول حوالي 6.6 مليار ريال سعودي ما يعادل 1.7 مليار دولار، وتم التداول على نحو 230 شركة، بعدد 289.6 مليون ورقة مالية .

بورصة دبي “صعود”

وفي سياق متصل فقد صعد مؤشر بورصة دبي بنحو 0.76% بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ووصل عند 4082.2 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بالجلسة حوالي 325.2 مليون درهم إماراتي بما يعادل 88.5 مليون دولار، وجرى التداول على نحو 41 شركة صعد من بينهم أداء 15، وتراجع 16 آخرين وظل الباقية على استقرار سعري دون تغيرات .

بورصة أبو ظبي “صعود”

أما على صعيد سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فأنهى تعاملات اليوم، على صعود بواقع 0.35% مغلقًا عند 9647.7 نقطة .

وسجلت قيمة التداولات بنهاية الجلسة حوالي 1.1 مليار درهم إماراتي بما يعادل 309 مليون دولار، فيما سجل الحجم الإجمالي نحو 187.09 مليون ورقة مالية .

بورصة الكويت “هبوط”

وأيضًا هبط مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 1.04% وأنهى تعاملاته عند 7191.5 نقطة، وسجلت قيمة التداولات حوالي 42.6 مليون دينار كويتي مايعادل 137.8 مليون دولار.

و تم التداول على حوالي 31 شركة صعد من بينهم أداء 5 فقط، وانخفض 21 آخرين وظل 5 دون تغير .

بورصة قطر “صعود”

وفيما يتعلق ببورصة قطر فقد أنهت تعاملات اليوم على ارتفاع بواقع 1.7% وأغلقت عند 10023 نقطة .

وبلغت قيمة التداول حوالي 675.4 مليون ريال قطري ما يعادل 185.4 مليون دولار.

وجرى التداول على نحو 51 شركة تراجع من بينهم 14 وارتفع 36 آخرون، واستقر أداء واحدة .