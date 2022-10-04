أداء متذبذب لـ«البورصة».. و«EGX30» يختبر الثبات أعلى 9600 نقطة

قال خبراء التحليل الفنى إن الأداء السلبى للأسهم القيادية حال دون تماسك مؤشر «EGX30»، مع استمرار محاولاته فى الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسى 9600 نقطة، مشيرين إلى أن الاستقرار أعلاه سيفتح المجال لاستعادة مناطق الـ9800.

وأضافوا أن كسر مستوى 9600 لأسفل سيكون استكمالًا للمسار الهابط، والذى قد يصل إلى 9200-9000 نقطة.

وأشاروا إلى أن فشل مؤشر EGX70 فى التماسك أعلى مستوى 2200 نقطة، ربما يدفعه لاختبار الدعم التالى 2160.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيًا بنهاية تعاملات أمس –الاثنين- بواقع %0.02 لـ«EGX30» ليغلق على مستوى 9685 نقطة.

وانخفض EGX70 بنحو %1.09 مسجلًا 2193 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %0.78 إلى 3115.

وبلغت إجمالى قيم التداول على الأسهم 915.82 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى لـ«المقيدة» حوالى 880 مليونًا، ليسجل 680.49 مليار جنيه، مقابل 681.37 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين، بصافى قيمته بلغت 205.26 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بقيمة 55.06 مليون، و150.2 مليون جنيه على الترتيب.

ولفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى إغلاق جميع المؤشرات بالمنطقة الحمراء أمس، وسط حالة من الترقب والانتظار لأداء الأسواق العالمية، الأمر الذى انعكس سلبًا على أداء البورصة المصرية.

واستكمل: أن «EGX30» أغلق على تراجع محدود، بعدما فقد مكاسبه الصباحية تأثرًا بالأداء المتذبذب والسلبى لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجنى الأرباح، لافتاً إلى أن المؤشر على أعتاب اختبار مستوى الدعم 9600 نقطة، وفى حال التماسك ربما يستهدف «المقاومة الرئيسى» 9800 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، لفت «عيد» إلى عدم تمكن المؤشر من الحفاظ على مستوى 2200 نقطة، مرجحًا أن التماسك أعلى الدعم الرئيسى سيفتح المجال لاستعادة نقطة المقاومة الرئيسية 2200، ثم 2260 نقطة.

وأشار محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية بشركة Tradepedia، إلى تحول المؤشر الرئيسى للاتجاه الهابط بعد تأكيد اختراق مستوى 9950 نقطة لأسفل، مع سيطرة القوى البيعية.

واستكمل أن «EGX30» لديه حاليًا مستوى دعم مهم عند 9600 نقطة، وحال تأكيد اختراقه لأسفل سيواصل التراجع لمستهدفاته الهابطة التى ربما تصل إلى 9200-9000 نقطة.

ونصح «رضوان» المتعاملين باستغلال أى تحركات صاعدة بالمؤشر لبيع أسهمهم، وانتظار انتهاء الموجات الهابطة المتتالية والاستقرار، ثم معاودة بناء مراكز جديدة.

وأكد «رضوان» أن السوق المصرية ليست بمعزل عن باقى أسواق المال العالمية من حيث التأثر بالتراجعات العنيفة فى معدلات نمو الاقتصاد العالمي، والتى قد تؤول إلى حدوث ركود اقتصادى.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قال «EGX70» إن المؤشر ما زال يتحرك عرضيًا ما بين مستوى الدعم الرئيسى 2100 نقطة والمقاومة 2300 نقطة.