أداء متباين لمؤشرات البورصة و«السوقي» يربح 17 مليار جنيه الأسبوع الماضي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة تباين في الأداء خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته أمس الخميس، وسط مشتريات للمستثمرين الأجانب، وبيع للمصريين والعرب.

وأعلن البنك المركزي، مؤخرا، تبني نظام سعر صرف مرن يعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 1.72% ليصل إلى 11262 نقطة، بينما تراجع “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.27% إلى 2213 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.55% إلى 3226 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 17 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 763.1 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة أمس الخميس، آخر جلسات الاسبوع، على أداء متباين لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 999 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.18% عند 11262 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.56%، ليسجل 2213 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.51% عند 3226 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 999.6 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية،إذ صعد 30 من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 89، وبقي 80 دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح الخميس (29 أكتوبر ) رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.