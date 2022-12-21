أداء متباين لمؤشرات البورصة نهاية تعاملات اليوم وEGX30 يتحول للصعود

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 21-12-2022، على أداء متباين وسط سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وتمكن المؤشر الرئيسي EGX30 من تحويل دفته نحو الصعود بنهاية التعاملات ليغلق عند 14541 نقطة بنسبة ارتفاع 0.13%.

فيما تحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو التراجع بنسبة 0.32% عند مستوى 2788 نقطة.

وانخفص مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38% عند 2122 نقطة.

وبلغت إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.74 مليار جنيه ، ووصل عدد الأسهم المتداولة 204 أسهم، ارتفع منها 39 سهما، وتراجع 99 سهما، فيما استقر 66 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه، ليغلق عند 950.79 مليار جنيه، مقابل 952.61 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة 5.1 مليون جنيه، و 21.36 مليون جنيه على الترتيب.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين الأجانب ، بصافي قيمة 47.38 مليون جنيه .