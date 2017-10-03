أداء متباين لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعتتباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شراء محدودة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية أجنبية.وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.20% ليصل إلى 13972 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والم



مصطفى طلعت

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شراء محدودة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية أجنبية.

وبمرور نصف ساعة على التداولات، هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.20% ليصل إلى 13972 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% عند 786 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “EGX100” بنسبة 0.33% ليصل إلى 1768 نقطة.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسي سجل قمة تاريخية جديدة، عند 14000 نقطة، مع نهاية تداولات أمس، محققاً أعلى مستوى له منذ التدشين، مدفوعاً بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

ورجح محللون فنيون هدوء وتيرة السوق، خلال جلستي اليوم وغداً، مؤكدين أن استمرار بقائها أعلى 14000 نقطة، قد يدعم الصعود نحو مستويات تاريخية جديدة، إلا أنهم اسبتعدوا ذلك السيناريو، متوقعين حدوث عمليات جني أرباح سريعة خلال الجلسة.