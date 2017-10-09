أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13968نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند مستوى 800 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX100» ا

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13968نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.38% عند مستوى 800 نقطة، وكذلك هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.01% عند مستوى 1788.9 نقطة، بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.47% عند مستوى 2403 نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.12% عند مستوى 13045نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم داولات قدرها 19 مليون جنيه و453 ألف جنيه و30.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 17.2مليون جنيه و4.6 مليون جنيه و28.1 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 105 أسهم من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 65 وبقى 17 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والأجنبية.

