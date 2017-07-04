أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

المصريون الأكثر بيعا والعرب والأجانب الأكثر شراء رجب عزالدين: اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.72% إلى 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.4% ليصل إلى 664 نقطة

المصريون الأكثر بيعا والعرب والأجانب الأكثر شراء



رجب عزالدين:

اختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الثلاثاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.72% إلى 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.4% ليصل إلى 664 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.77% عند مستوى 1526 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.24% عند مستوى 2091 نقطة ليخالف نظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 1.17% عند مستوى 12070 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 721 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 20.4 مليون جنيه و27.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 3 ملايين جنيه و31.6 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه و3.8 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 109 سهم من إجمالى 182سهما متداولا، بينما هبط 46 وبقى 27 دون تغير، واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الإثنين، على هبوط جماعى خفيف لمؤشراتها وسط وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 693 مليار جنيه، خلال تعاملات يونيو المنقضي، مقارنة بمستوى 675.9 مليار جنيه، خلال مايو، مسجلًا صعودًا قدره حوالي 3%، ومكاسب قيمتها نحو 17.6 مليار جنيه.