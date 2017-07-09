أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.21%، عند مستوى 13342 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 1%، ليصل إلى 680 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.54%، عند مستوى 1554 نقطة، وهبط نظيره «EGX50»، متساوى الأوزان بنسبة 1.14%، عند مستوى 2070 نقطة ليلحق نظيره العشريني الذي هبط بنسبة 1.18%، عند مستوى 11970 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 682 مليون جنيه، على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد الأجانب والعرب للبيع بصافى قيم تداولات 37 مليون جنيه، و5.6 مليون جنيه، و273 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء بقيم تداولات قدرها، و24.5 مليون جنيه، ومليون جنيه، و5.1 مليون جنيه على التوالي.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 62 سهمًا من إجمالي 179 سهمًا متداولا، بينما هبط 100 وبقي 17 دون تغير.