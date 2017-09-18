أداء متباين لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.15% عند مستوى 13592نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% ليصل إلى 739 نقطة، كما صعد

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.15% عند مستوى 13592نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% ليصل إلى 739 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.20% عند مستوى 1651نقطة بينما صعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 2190 نقطة، كما صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.02% عند مستوى 12382نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 23.7مليون جنيه و48.5 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بقيم تداولات قدرها 46.3 جنيه و24.5مليون جنيه و8.1 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 91 سهما من إجمالى 190 سهما متداولا، بينما هبط 75 وبقى 24 دون تغير.