أداء متباين لمؤشرات البورصة في افتتاح الأربعاء

رجب عزالدين:



افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 13764نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 702 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على صعود جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.09% وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.



وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 هابطا بنسبة 0.09% عند مستوى 13740 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% ليصل إلى 702 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.46% عند مستوى1601 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.10% عند مستوى 2115 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.06% عند مستوى 12100 نقطة.