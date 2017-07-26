بورصة وشركات

أداء متباين لمؤشرات البورصة في افتتاح الأربعاء

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا حتى أول نصف ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 13764نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 702 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت تع
26 يوليو، 2017 26 يوليو، 2017

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رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا حتى أول نصف ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.18% عند مستوى 13764نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 702 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الثلاثاء، على صعود جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى هبط بنسبة 0.09% وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.

وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30  هابطا بنسبة 0.09% عند مستوى 13740 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.76% ليصل إلى 702 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.46% عند مستوى1601 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.10% عند مستوى 2115 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 0.06% عند مستوى 12100 نقطة.

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