أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام جلسة الأحد

رجب عزالدين:اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100&raq

رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254نقطة ،بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% عند مستوى 2008 نقطة ،بينما صعد «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.72% عند مستوى 2692 نقطة وكذلك صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.57% عند مستوى 14868نقطة.

وبلغت قيمة التداولات مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 70.1 مليون جنيه و18.2 مليون جنيه و5.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيم تداولات قدرها 46.8 مليون جنيه و6.7 مليون جنيه و39.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 109 أسهم من إجمالى 187سهما متداولا،بينما هبط 46 وبقى 32 دون تغير.