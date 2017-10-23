أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.صعد المؤشرالثلاثيني egx30، بنسبة 1.20% عند مستوى 13870نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بنسبة 0.21% عند مستوى 784نقطة، بينما استقر مؤشر «

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.

صعد المؤشرالثلاثيني egx30، بنسبة 1.20% عند مستوى 13870نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بنسبة 0.21% عند مستوى 784نقطة، بينما استقر مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا، عند نفس مستوى الأحد، عند1751 نقطة ،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.48% عند مستوى 2446نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.56% عند مستوى 13026نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية، والمصرية، والأفراد الأجانب، للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 291.9 مليون جنيه، و3.9 مليون جنيه و550 ألف جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع، بصافى قيم تداولات 47 مليون جنيه، و22.3 مليون جنيه، و227.1 مليون جنيه، على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر، والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 90 سهمًا من إجمالى 188 سهمًا متداولا، بينما هبط 68؛ وبقى 30 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ، بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد الأجانب.

