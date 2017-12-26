أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.54% عند مستوى 14922 نقطة. بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19 % عند مستوى 826 نقطة. وصعد اﻷو

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.54% عند مستوى 14922 نقطة.

بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.19 % عند مستوى 826 نقطة. وصعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.30% عند مستوى 1961نقطة، بينما استقر الخمسينى عند مستوى أمس الاثنين 2560 نقطة وصعد نظيره العشرينى بنسبة طفيفة 0.18 % عند مستوى 14652 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 746 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والاجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 45.8 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه و4 مليون جنيه و912 ألف جنيه و28.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 80.7 مليون جنيه .

وسيطر اللونان الأحمر و الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 76سهم من إجمالى 185 سهما متداولا، بينما هبط 83 سهما وبقى 26 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.36% عند مستوى 14843 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.20 % عند مستوى 827 نقطة .

