أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية وسط اتجاه بيعى للمصريينوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97% عند مستوى 17270نقطة.بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 869 نقطة. كما صعد المؤشر &

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها الرئيسية وسط اتجاه بيعى للمصريين

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.97% عند مستوى 17270نقطة.

بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.10% عند مستوى 869 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 2237 نقطة.

بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 1.68% عند مستوى 2928 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 1.34% عند مستوى 17418نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 2.3 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 61.4 مليون جنيه و 3.1 مليون جنيه و9.9 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 71.2مليون جنيه و2.5 مليون جنيه و656 ألف جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 83 سهم من إجمالى 186 سهما متداولا، بينما هبط 72 وبقى 31 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

فبينما صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70% عند مستوى 14104نقطة، هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 870 نقطة.