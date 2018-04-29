أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأحد

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 18304نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 873 نقطةكما صعد المؤشر «EGX100»الأو

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على تباين محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 18304نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 873 نقطة

كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 2294 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.14% عند مستوى 3088 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.09% عند مستوى 18516نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط حوالى 1 مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 78.9 مليون جنيه و1.7 مليون جنيه و33.2 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 40.1 مليون جنيه و29.3 مليون جنيه و44.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 85 سهم من إجمالى 184 سهما متداولا،بينما هبط 66 وبقى 33 دون تغير.