أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام الإثنين

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعربوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70% عند مستوى 14104نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 870 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100»الأ

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.70% عند مستوى 14104نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.36% عند مستوى 870 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.04% عند مستوى 2228 نقطة،بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.48% عند مستوى 2880 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.85% عند مستوى 17188نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 130.5 مليون جنيه و 39.5 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين ووالأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 28.5 مليون جنيه و9.7 مليون جنيه و141.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة،حيث صعد 75سهم من إجمالى 181سهما متداولا،بينما هبط 62 وبقى 44 دون تغير.

