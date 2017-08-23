أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

- المصريون الأكثر بيعًا.. والعرب والأجانب متباينينرجب عزالديناختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودًا وهبوطًا، وسط اتجاه بيعى للمصريين. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.66% عند مستوى 13028 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة eg

– المصريون الأكثر بيعًا.. والعرب والأجانب متباينين



رجب عزالدين

اختتمت تعاملات البورصة المصرية، جلسة، اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودًا وهبوطًا، وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.66% عند مستوى 13028 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% ليصل إلى 686 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 1552 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.56% عند مستوى 2017 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط 0.77% عند مستوى 11608 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 542 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 37.6 مليون جنيه، و4 ملايين جنيه، و22.7 مليون جنيه، و1.5 مليون جنيه، و12.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات العربية والأجنبية للشراء بصافى تداولات قدرها 11.2 مليون جنيه و63.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 39 سهمًا من إجمالى 186 سهما متداولا، بينما هبط 119 وبقى 28 دون تغير.

واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة، أمس الثلاثاء، على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية.