أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات

– العرب والمصريين الأكثر بيعًا.. والأجانب مختلفين



رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.03% عند مستوى 13411 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.09% ليصل إلى 691 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% عند مستوى 1564 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.63% عند مستوى 2058 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد صعد بنسبة 0.21% عند مستوى 11935 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 623 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 5.1 مليون جنيه، و58.5 مليون جنيه، و9.6 مليون جنيه، و17.9 مليون جنيه، و1.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى تداولات قدرها 92.5 مليون جنيه.



وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 87 سهمًا من إجمالى 177 سهمًا متداولاً، بينما هبط 56 وبقى 34 دون تغير.