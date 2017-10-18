أداء متباين لمؤشرات البورصة فى ختام الأربعاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 13590 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 797 نقطة. وكذلك هب

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والعرب.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.48% عند مستوى 13590 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 797 نقطة.

وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.87% عند مستوى 1763 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 2.31% عند مستوى 2129 نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.85% عند مستوى 12774نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه على الأسهم فقط.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 165.2 مليون جنيه و151.9 مليون جنيه و 16.1مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب و المؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 301 مليون جنيه و14.8مليون جنيه و16.5مليون جنيه التوالى .



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 121 سهم من إجمالى 192 سهما متداولا، بينما هبط 52 وبقى 19 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها واستقرار مؤشرها الرئيسى egx30 عند نفس مستوى اغلاق أول أمس الإثنين .