بورصة وشركات

أداء متباين لمؤشرات البورصة فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

  رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.   وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14026 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 780 نقطة حتى الساعة 10:30.   واخت
24 أكتوبر، 2017 24 أكتوبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

 
رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.
 
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.13% عند مستوى 14026 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.53% عند مستوى 780 نقطة حتى الساعة 10:30.
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى  للمؤسسات الأجنبية،حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 1.20% عند مستوى 13870نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.21% عند مستوى 784نقطة .
 
بينما استقر مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا عند نفس مستوى أمس الأحد عند1751 نقطة ،وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.48% عند مستوى 2446نقطة وكذلك صعد المؤشر العشرينى بنسبة 1.56% عند مستوى 13026نقطة.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً