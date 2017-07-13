أداء متباين لمؤشرات البورصة فى افتتاح الخميس

رجب عزالدين:افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول .وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 "بنسبة 1.2 % عند 13854نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.08% ليصل إلى 687 نقطة حتى الساعة 11:00 واختتمت البورصة جلسة أمس

رجب عزالدين:

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 “بنسبة 1.2 % عند 13854نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.08% ليصل إلى 687 نقطة حتى الساعة 11:00



واختتمت البورصة جلسة أمس الأربعاء، على هبوط جماعى خفيف لأغلب مؤشراتها باستثناء المؤشر الرئيسى الذى صعد بنسبة طفيفة وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.04 % عند13690 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنسبة 0.28% ليصل إلى 687 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع بنسبة 0.03% عند 1574 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.35% عند 2111 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.34% عند 12154 نقطة.

