أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الخميس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف جلسة تداولات، اليوم الخميس، وسط مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 1.1% إلى 10080 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.54% إلى 2284 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنحو 0.2% إلى 3245 نقطة.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة امس، على هبوط جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.96% عند 10193 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.34%، ليسجل 2271 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.52% مسجلًا 3239 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الإثنين، على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، بحجم تداولات 1.6 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد، على صعود مماثل بحجم تداولات 1.18 مليار جنيه.