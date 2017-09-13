أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.32% عند مستوى 13431 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.41% ليصل إلى 735نقطة.وبلغت قيمة التداولات 413

رجب عزالدين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأربعاء- وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأفراد العرب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة0.32% عند مستوى 13431 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.41% ليصل إلى 735نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 413 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 13 مليون جنيه، و15.5 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين والعرب للشراء، بقيم تداولات قدرها 10.5 جنيه، و9 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه و4 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأحمر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهمًا من إجمالى 159 سهما متداولا، بينما هبط 68 وبقى 41 دون تغير.