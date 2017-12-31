أداء متباين لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين:

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.27% عند 15057 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.34 % عند 821 نقطة حتى الواحدة ظهرا.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 265 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات 22 مليون جنيه، و6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات 16 مليون جنيه و 7 ملايين جنيه و مليون جنيه و3 ملايين جنيه على التوالى .



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 49 سهما من إجمالى 162 سهما متداولا، بينما هبط 82 سهما وبقى 31 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية ، و صعد “egx30 ” بنسبة 0.75% عند 15016 نقطة، بينما هبط “egx70 ” بنسبة 0.23 % عند 824 نقطة .