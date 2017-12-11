أداء متباين لمؤشرات البورصة بالمنتصف.. والأجانب الأكثر بيعا

رجب عزالدين تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأجانب. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 14400 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% عند مستوى 783 نقطة حتى الساعة 12:30. وبلغت قيمة



رجب عزالدين



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 14400 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% عند مستوى 783 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 400 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 13.5 مليون جنيه و3.5 مليون جنيه و753 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى 4 ملايين جنيه و5 ملايين، و9 ملايين جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 94 سهما من إجمالى 167 متداولة، بينما هبط 37 وبقى 36 دون تغير.