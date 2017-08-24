رجب عزالدين
افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 12987 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% ليصل إلى 693 نقطة حتى الساعة 11:00.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا، وسط اتجاه بيعى للمصريين.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.66% عند مستوى 13028 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% ليصل إلى 686 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% عند مستوى 1552 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.56% عند مستوى 2017 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد هبط بنسبة 0.77% عند مستوى 11608نقاط.
أداء متباين لمؤشرات البورصة بافتتاح تعاملات الخميس
رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الخميس، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.06% عند مستوى 12987 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.02% ليصل إلى 693 نقطة حتى الساعة 11:00. واخ