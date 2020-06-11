بورصة وشركات

أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام أسبوع متأرجح

البورصة تغلق الخميس على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها
رجب عزالدين 4:41 م, الخميس, 11 يونيو 20 4:41 م, الخميس, 11 يونيو 20

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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس – نهاية الأسبوع -على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وهبط المؤشر الرئيسى“EGX30” بنسبة 0.93 % إلى 10831نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة 0.03 % إلى 1283 نقطة ، كما هبط EGX100 بنسبة 0.35 % عند مستوى 2040 نقطة.

وهبط “EGX50” بنسبة 0.65 % إلى 1625 نقطة، بينما تراجع مؤشر “EGX30 Capped” بنسبة 1.16 % عند مستوى 12408 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 805  ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 53 سهما من إجمالى 173 ، بينما هبط  93 ، وبقى 22 دون تغير.

البورصة أغلقت الثلاثاء والأربعاء على أداء متأرجح

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة  تعاملات جلستى الثلاثاء و الأربعاء الماضيين على تأرجح محلوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب وشرائى للمصريين.

وأغلق المؤشر الرئيسى“EGX30” جلسة الأربعاء على هبوط بنسبة 1.17 % إلى 10933 نقطة ، بينما صعد مؤشر “EGX70” بنسبة  0.45 % إلى 1283 نقطة .

وقال عمرو الجزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتجه للصعود خلال الفترة المقبلة مع التفاؤل الحذر للحالة الصحية وقدرة الدولة والحكومة وسيطرتها على مجريات الأمور.

وأضاف الجزيرى أن الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى أثرت إيجابا على تعاملات البورصة لكن تظل تحركات سعر الصرف الأكثر تأثيراً، متوقعاً استمرار ارتفاع سعر الدولار لحين عودة السياحة وموارد النقدى الاجنبى الأساسية.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الجمعة الماضي، توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية من أجل الحصول على قرض استعداد ائتماني “SBA” لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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