بورصة وشركات

أداء متباين للبورصة مع افتتاح تعاملات الأربعاء

رجب عزالدينافتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12 % عند مستوى 13712 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 686 نقطة حتى الساعة 10:45.واختتمت البورص
11:41 ص, الأربعاء, 12 يوليو 17 11:41 ص, الأربعاء, 12 يوليو 17

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رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.12 % عند مستوى 13712 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 686 نقطة حتى الساعة 10:45.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب.

وأغلق المؤشر الثلاثيني egx30 صاعدا بنسبة 1.49 % عند مستوى 13684 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.48% ليصل إلى 689 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.53% عند مستوى 1574 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 1.29% عند مستوى 2118 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة 1.15% عند مستوى 12196 نقطة.

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