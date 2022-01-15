أداء متباين للبورصة لتتبع حركة سهم التجاري الدولي

يتوقع خبراء البورصة المصرية أداءً متباينًا لمؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الحالي، لتتبع التحركات العرضية سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر الرئيسي للسوقي EGX30 .

ويقول المحللون إن السوق ستواصل التراجع الذي أنهت عليه تعاملاتها السابقة خلال جلسات النصف الأول من الأسبوع الحالي، فيما تتماسك وتتحول لصعود محدود النصف الثاني من الأسبوع.

وسجلت مؤشرات السوق تراجعًا جماعيًا نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط انخفاض لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية.

وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 026% إلى مستوى 12012 نقطة، وEGX70 بنسبة 3.56% إلى 2234 نقطة، و”المئوي الأوسع نطاقًا” بنسبة 3.2% إلى 3277 نقطة.

وفقد رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه، متراجعًا بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 768.4 مليار، مقارنة بنحو 775.4 مليار الأسبوع السابق.

وسجلت التداولات22.5 مليار جنيه، كان نصيب الأسهم فيها 25.46% من قيم التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 74.54%.

وكان للمستثمرين المحليين الغلبة في التعاملات بنسبة 75.3%، بصافي شراء 76.7 مليون جنيه، وسار المستثمرون العرب على نفس خطواتهم بنحو 9.4% من التعاملات بصافي شراء 75.6 مليون، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 152.3 مليون جنيه، ونسبة 15.3%.

واقتنص سهم البنك التجاري الدولي أعلى تنفيذات بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، بحصة 13.4% من التعاملات، بإجمالي 558.7 مليون جنيه، بكمية 10.4 مليون ورقة مالية، ليصعد بواقع 1.6% مغلقًا عند مستوى 53.70 جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواجه ضغوطًا خلال النصف الأول من تداولات الأسبوع الحالي، بينما تتماسك وتحاول الصعود خلال النصف الثاني.

وأشار إلى أن الصعود سيكون مدعومًا بتحركات سهم البنك التجاري الدولي، نحو مستويات 53.90 جنيه، لافتًا إلى أن التحرك والاستقرار أعلى هذه المستويات سيدعم السهم نحو 56 جنيهًا.

ولفت “عبدالقادر” إلى أن المؤشرات القطاعية تشهد حركة انتقائية إيجابية للصناعة، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والأسمدة، والبتروكيماويات.

وذكر أن هناك حزمة من الأسهم ستحقق أداءً إيجابيًا حتى نهاية الشهر الحالي، وتشمل “المصرية للاتصالات”، متجهًا نحو 18.20 جنيه، والمجموعة المالية “هيرميس” نحو 16 جنيهًا، وسهم “سي آي كابيتال” إلى 4.90 جنيه، و”أبوقير للأسمدة” نحو 22.80 جنيه، و”خدمات مراكز الاتصال” نحو 3.05 جنيه.

وأوصى “عبدالقادر” بالشراء على حزمة أسهم تشمل “حديد عز” عند الوصول إلى مستوى 13.70 جنيه، و”مصر الجديدة للإسكان” عند 5.82 جنيه، و”إعمار مصر” عند 2.90 جنيه، وسهم السويدي إليكتريك بنحو 9.30 جنيه.

ولفت إلى أن المستثمرون الأجانب بالسوق حاليًا يقومون بتغيير المراكز في المحافظ الاستثمارية، فيما يتجه المستثمرون بشكل عام إلى الأسهم صاحبة المركز المالي الجيد.

من جانبها، قالت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن شهادات إيداع البنك التجاري الدولي سجلت صعودًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وفي حالة انعكاس ذلك على السهم ووصوله لمستوى 55 جنيهًا، سيظهر ذلك على المؤشر، ليتجه صوب 12100 نقطة.

ولفتت عصمت ياسين في الوقت نفسه إلى أن السوق ستشهد في النصف الأول من الأسبوع تراجعًا صوب 11850 نقطة، وفي حالة الأداء الصعودي المتوقع للتجاري الدولي ستتحول نحو 12100 نقطة.

ونوهت بأن هناك حركة انتقائية في قطاعات التكنولوجيا، والبنوك، والأغذية، والقطاع الطبي، وهي التي تشهد أفضل أداء بالسوق حاليًا.

وذكرت عصمت ياسين أن المؤشر السبعيني سيواصل الهبوط الأسبوع الحالي، بضغط استمرار الحركات المضاربية العنيفة، ووقف الأكواد، واتجاه الأسهم صاحبة الوزن النسبي الأعلى إليه لكسر مستويات الدعوم، ما يفتح المجال لحركة هبوطية، ويدفع المؤشر للحركة في فلك مستويات 2100 و2300 نقطة.